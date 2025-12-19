ATTENZIONE: La Ferrari cerca TALENTI in Alpine!

Ferrari sembrerebbe aver già messo in atto operazioni di mercato attingendo dal team Alpine, quello guidato da Franco Colapinto, con l’obiettivo di potenziare la Scuderia in vista del 2026.

Humberto Corradi, noto giornalista italiano del settore automobilistico, ha rivelato che la casa rossa ha colto l’occasione della cessazione della fornitura di motori Renault per reclutare esperti tecnici francesi a Viry-Châtillon.

Secondo Corradi, “il motore è già un successo, ma la Scuderia punta a estrarre ancora più prestazioni grazie ai nuovi ingegneri, perché costruire un motore è semplice, mentre trasformarlo in un’arma vincente richiede tutto il talento del team.”

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

