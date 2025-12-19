ATTENZIONE: La Ferrari cerca TALENTI in Alpine!
ATTENZIONE: La Ferrari cerca TALENTI in Alpine!
Ferrari sembrerebbe aver già messo in atto operazioni di mercato attingendo dal team Alpine, quello guidato da Franco Colapinto, con l’obiettivo di potenziare la Scuderia in vista del 2026.
Humberto Corradi, noto giornalista italiano del settore automobilistico, ha rivelato che la casa rossa ha colto l’occasione della cessazione della fornitura di motori Renault per reclutare esperti tecnici francesi a Viry-Châtillon.
Secondo Corradi, “il motore è già un successo, ma la Scuderia punta a estrarre ancora più prestazioni grazie ai nuovi ingegneri, perché costruire un motore è semplice, mentre trasformarlo in un’arma vincente richiede tutto il talento del team.”
Correlato: La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Max Verstappen parla ONESTAMENTE del FALLIMENTO di Lewis Hamilton alla Ferrari
- Oggi 10:00
ATTENZIONE: La Ferrari cerca TALENTI in Alpine!
- Oggi 09:00
La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile
- Oggi 08:00
ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari
- Oggi 06:00
Ferrari Notizie Oggi: Rallentando fino al 2026; Cercando talenti all'Alpine; Sorprendono con Alonso
- Oggi 02:51
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen
- Oggi 02:47
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre