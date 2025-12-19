close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli at Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen

Gianluca Cosentino
Antonelli at Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 18° dicembre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: Mercedes difende l'italiano con una dichiarazione contro una parte dei tifosi. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Perplesso e sotto pressione per un possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: ULTIMA ORA - L'italiano racconta il suo ARRIVO in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile
Ferrari

La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile

  • 33 minuti fa
ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari
Mercedes

ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari

  • 2 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: Rallentando fino al 2026; Cercando talenti all'Alpine; Sorprendono con Alonso
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Rallentando fino al 2026; Cercando talenti all'Alpine; Sorprendono con Alonso

  • Oggi 02:51
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen

  • Oggi 02:47
F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton

  • Ieri 22:00
Niente più Ferrari? Ecco il piano di Hamilton per il ritiro
Ferrari

Niente più Ferrari? Ecco il piano di Hamilton per il ritiro

  • Ieri 17:00
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play