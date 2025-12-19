ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari

Kimi Antonelli ha svelato di essere aperto alla possibilità di indossare la scuderia rossa in futuro, pur rimanendo attualmente fedele a Mercedes.

In un'intervista rilasciata a Sky Sports ha parlato del suo percorso in Formula 1 e della prospettiva di poter correre per la Ferrari ad un certo punto.

Il giovane pilota, giunto alla fine della sua prima stagione nella massima serie, ha elogiato l'immensa tradizione e i successi del team italiano, sottolineando che, pur mantenendo la sua attuale serenità con Mercedes, l'idea di correre in rosso rappresenterebbe un sogno diventato realtà.

Antonelli ha aggiunto: "La Ferrari è un team straordinario, con una storia di successi a livello globale. Correre per loro sarebbe qualcosa di meraviglioso". Nonostante queste parole lascino intendere che la porta verso il Cavallino Rampante rimanga aperta, il pilota sottolinea con convinzione la sua gratitudine nei confronti di Mercedes.

"Sono molto contento della mia posizione attuale e riconoscente per l'opportunità che mi è stata data: mi hanno supportato sin dai miei inizi nel karting fino ad arrivare in Formula 1, e ora l'idea di lottare per un titolo mondiale al loro fianco è un sogno a portata di mano", ha dichiarato.

Correlato: Verstappen e il cambiamento che avrebbe FINE alla carriera di Antonelli in F1

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato