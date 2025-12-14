F1 Kimi Antonelli Oggi: Franco Colapinto organizza una difesa enorme; È su questo che Antonelli dovrà lavorare
F1 Kimi Antonelli Oggi: Franco Colapinto organizza una difesa enorme; È su questo che Antonelli dovrà lavorare
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico, 14 dicembre 2025, in Formula 1.
Franco Colapinto ha deciso di farsi sentire contro la FIA, denunciando quella che lui definisce una doppia morale nella gestione degli episodi controversi, soprattutto dopo quanto accaduto ad Andrea Kimi Antonelli a causa della Red Bull. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione in Formula 1 mettendo in luce significative aree di miglioramento per il prossimo anno con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: INCREDIBILE - Mercedes ammette di essersi SBAGLIATA sul 2025. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: quanti SOLDI ha guadagnato il pilota della Mercedes F1 nel 2025? LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Riceve un'offerta irresistibile; La missione EPICA di Lewis Hamilton
- 36 minuti fa
F1 Oggi: È su questo che Kimi Antonelli dovrà lavorare; Charles Leclerc lancia un ultimatum alla Ferrari
- 49 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Franco Colapinto organizza una difesa enorme; È su questo che Antonelli dovrà lavorare
- 1 ora fa
RIVELATO: Il più grande TORMENTO della carriera di Hamilton in F1
- 1 ora fa
O tutto o niente! È allora che la Ferrari scoprirà se sarà competitiva o umiliata in F1.
- 2 ore fa
Addio alla tradizione! La Ferrari riceve un'offerta irresistibile.
- 3 ore fa
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre