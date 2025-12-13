INCREDIBILE: Mercedes ammette di aver SBAGLIATO con Antonelli nel 2025
Toto Wolff ammette di essere a volte troppo duro con Kimi Antonelli, poiché il team principal della Mercedes a volte dimentica di stare parlando essenzialmente con un adolescente.
"Quando parliamo con Kimi, non ci tiriamo indietro", confessa Toto Wolff al podcast Chequered Flag. Spiega che, sia nei momenti belli che in quelli brutti, è importante ricordare che si ha a che fare con un ragazzo di soli 19 anni.
In pista, Kimi si comporta da professionista, essendo sempre stato competitivo, ma in termini di maturità mentale, gli viene chiesto di fare un salto di qualità che potrebbe essere eccessivo. Viene catapultato nell'arena senza il tempo di assimilare la valanga di nuove esperienze, come l'attenzione dei media e la pressione costante.
L'austriaco ha continuato: "Inoltre, ha un compagno di squadra estremamente veloce ed esperto, eppure Kimi riesce a rimanere con i piedi per terra. Questo dimostra il suo grande potenziale per il futuro.
"Quando avevo 19 anni, ho commesso molti errori e non avrei mai saputo come gestire così tanta pressione. Ecco perché, a volte, devo ricordarmi: "Aspetta, è ancora solo un ragazzino". È sicuramente una lezione preziosa per tutti noi", ha riconosciuto.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
