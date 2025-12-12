SCANDALO: Max Verstappen ROVINA la cerimonia di premiazione di Lando Norris a causa dell'influenza
Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen non ha partecipato al gala della FIA in Uzbekistan a causa di un raffreddore.
La cerimonia di premiazione del Campionato del Mondo FIA onora i suoi campioni e consegna diversi trofei. McLaren riceverà il premio del Campionato Costruttori per il secondo anno consecutivo, mentre Lando Norris si porterà a casa il trofeo del Campionato Piloti.
Sebbene Verstappen fosse stato invitato all'evento, il pilota olandese ha informato la FIA della sua malattia e pertanto non si è recato al gala. Oscar Piastri, attualmente terzo in classifica generale, ha partecipato all'evento, iniziato alle 19:00 ora olandese.
Il pilota olandese si è anche ritirato da un evento organizzato da uno dei suoi sponsor. Il quattro volte campione si è scusato per non aver potuto partecipare al torneo di simulazione che aveva programmato a Gamergy.
Correlato: FIA e F1 firmano il nuovo Patto della Concordia: la FIA riceve risorse finanziarie aggiuntive
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
