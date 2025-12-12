FIA e F1 firmano il nuovo Patto della Concordia: la FIA riceve risorse finanziarie aggiuntive
FIA e F1 firmano il nuovo Patto della Concordia: la FIA riceve risorse finanziarie aggiuntive
La FIA e la Formula 1, dopo mesi di intense negoziazioni, hanno annunciato venerdì il nuovo Concorde Agreement.
In precedenza si era giunti a un'intesa temporanea, ma alcuni aspetti cruciali, quali la struttura delle modifiche regolamentari e il finanziamento della FIA, dovevano ancora essere definiti.
Il mondo delle corse testimonia così il nono Concorde Agreement, un patto condiviso tra la FOM, le undici scuderie e la FIA. Mentre il precedente accordo, valido dal 2021 al 2025, ha contribuito a strutturare il campionato, il nuovo patto entrerà in vigore dalla prossima stagione e resterà valido fino al 2030.
L'attenzione è soprattutto rivolta al consolidamento e alla crescita futura dello sport. L'accordo prevede un incremento delle risorse destinate alla FIA, come evidenziato da Formula1.com.
Secondo il portale, "Questo patto permette alla FIA di investire ulteriormente nel miglioramento dei regolamenti, nella gestione delle gare, negli steward e nell'expertise tecnica, garantendo così una piattaforma stabile per l'evoluzione dello sport.
In questo modo, potremo continuare a proporre innovazioni tecnologiche e azioni sportive entusiasmanti a tifosi, emittenti e partner, all'interno di un quadro normativo ben strutturato."
Correlato: PERICOLO: Svelate notizie preoccupanti sul motore Ferrari del 2026
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Il motore del 2026 è motivo di preoccupazione; Nuovo accordo FIA
- Ieri 23:45
Antonelli Notizie oggi: Il più grande nemico nel 2026; deluso da Wolff
- Ieri 23:30
Hamilton Notizie Oggi: La Mercedes lo svela; l'incidente di Alonso; informazioni sul ritiro
- Ieri 23:00
SCANDALO: Max Verstappen ROVINA la cerimonia di premiazione di Lando Norris a causa dell'influenza
- Ieri 22:30
MISURE DISPERATE: Ferrari firma un ACQUISTO dalla Mercedes per il 2026
- Ieri 22:00
Kimi Antonelli sarà DELUSO dopo la BUGIA di Toto Wolff
- Ieri 21:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre