La FIA e la Formula 1, dopo mesi di intense negoziazioni, hanno annunciato venerdì il nuovo Concorde Agreement.

In precedenza si era giunti a un'intesa temporanea, ma alcuni aspetti cruciali, quali la struttura delle modifiche regolamentari e il finanziamento della FIA, dovevano ancora essere definiti.

Il mondo delle corse testimonia così il nono Concorde Agreement, un patto condiviso tra la FOM, le undici scuderie e la FIA. Mentre il precedente accordo, valido dal 2021 al 2025, ha contribuito a strutturare il campionato, il nuovo patto entrerà in vigore dalla prossima stagione e resterà valido fino al 2030.

L'attenzione è soprattutto rivolta al consolidamento e alla crescita futura dello sport. L'accordo prevede un incremento delle risorse destinate alla FIA, come evidenziato da Formula1.com.

Secondo il portale, "Questo patto permette alla FIA di investire ulteriormente nel miglioramento dei regolamenti, nella gestione delle gare, negli steward e nell'expertise tecnica, garantendo così una piattaforma stabile per l'evoluzione dello sport.

In questo modo, potremo continuare a proporre innovazioni tecnologiche e azioni sportive entusiasmanti a tifosi, emittenti e partner, all'interno di un quadro normativo ben strutturato."

Correlato: PERICOLO: Svelate notizie preoccupanti sul motore Ferrari del 2026

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato