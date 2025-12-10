SCANDALO: La Ferrari ha ricevuto MILIONI dalla Cadillac per Checo Pérez

Sergio Pérez ha rivelato dettagli inediti sul rapporto tra Cadillac e Ferrari.

Secondo informazioni del giornalista Humberto Corradi, il team statunitense ha versato diversi milioni alla Scuderia di Maranello per la sua partnership in F1: "Cadillac è nata completamente dipendente dalla Ferrari.

"Le sospensioni, il cambio e il motore del team americano provengono da Maranello. Per i test iniziali, Cadillac utilizzerà una Ferrari 2023. Un altro team di ingegneri e tecnici della Scuderia Italiana fornirà consulenza.

“Tutto questo ha un costo molto elevato. Motore, trasmissione, ecc. costano circa 30 milioni di euro. La Ferrari del 2023 costerà altri 15 milioni di euro. Oltre alla consulenza tecnica. Per tre anni di accordo (Ferrari/Cadillac) stiamo parlando di 100 milioni di euro in totale”, ha rivelato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

