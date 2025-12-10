URGENTE: La Ferrari corre il VERO PERICOLO di perdere Charles Leclerc

La Ferrari rischierebbe seriamente di perdere Charles Leclerc dopo i risultati deludenti della stagione 2025.

Secondo quanto riportato dal sito italiano Corriere, la Scuderia dovrà dare il meglio di sé nel prossimo futuro perché il pilota monegasco è nel mirino di altre squadre della griglia: ”Senza una vettura competitiva, l'addio sarebbe inevitabile.

“L'unica certezza in un Mondiale da incubo, Charles ne è uscito rafforzato in termini di leadership e leadership; mi aspettavo che battesse Hamilton, ma non in questa misura. È nel mirino dell'Aston Martin, che ha promesso agli sponsor un pilota di livello superiore per il 2027”, hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

