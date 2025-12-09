close global

Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

Antonelli Notizie Oggi: Provoca salida de Marko; Se le acaba el crédito; mensaje doloroso

Antonelli Notizie Oggi: Provoca salida de Marko; Se le acaba el crédito; mensaje doloroso

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di martedì 9° dicembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: Inizia a spendere il credito pre-Formula 1 per restare alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SCANDALO - Avrebbe causato il LICENZIAMENTO di Helmut Marko alla Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: La radio che ha lasciato l'italiano senza parole e addolorato ad Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Notizie Oggi: Ingaggia elemento dalla Mercedes; Rivelata data chiave per 2026
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Ingaggia elemento dalla Mercedes; Rivelata data chiave per 2026

  • 1 ora fa
Antonelli, il MIGLIOR partente nei test post-stagione di F1 2025; Ferrari, LONTANO dalla vetta
F1 2025

Antonelli, il MIGLIOR partente nei test post-stagione di F1 2025; Ferrari, LONTANO dalla vetta

  • Oggi 15:26
CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!
Ferrari

CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!

  • Oggi 19:00
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • Ieri 01:23
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • Ieri 01:49
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • Ieri 02:02
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre

