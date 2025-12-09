La Red Bull è coinvolta in un nuovo scandalo dopo che è stato rivelato che Andrea Kimi Antonelli sarebbe stato uno dei motivi del licenziamento di Helmut Marko.

Secondo le informazioni di The Race, il consulente austriaco del team di Max Verstappen si è trovato in guai seri dopo aver accusato il pilota italiano di essersi lasciato sorpassare da Lando Norris.

"Dato che Marko è stato un attore chiave nel colpo di stato di quest'estate che ha estromesso l'ex team principal Christian Horner, l'intera organizzazione Red Bull è stata da allora sottoposta a una revisione organizzativa sotto la guida del nuovo team principal Laurent Mekies.

E alcune fonti suggeriscono che, in questo contesto, Red Bull e Marko potrebbero essere prossimi a una decisione reciproca, che prevede l'abbandono del suo coinvolgimento con il team e l'abbandono totale della F1. Si ritiene che il ruolo di Marko negli oltre 1.000 messaggi offensivi ricevuti da Kimi Antonelli dopo le critiche pubbliche rivolte a Marko al GP del Qatar sia un fattore determinante", hanno osservato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

