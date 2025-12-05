Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi
Vi presentiamo tutte le informazioni utili per seguire l’azione di sabato al Gran Premio di Abu Dhabi del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.
Il circuito Yas Marina, situato negli Emirati Arabi Uniti, ospiterà la sessione di FP3 e le qualifiche per la 24ª gara del calendario, promuovendo un weekend ricco di emozioni.
Fernando Alonso punta a confermare il buon ritmo mostrato nelle ultime settimane, mentre Carlos Sainz cercherà di ottenere un risultato importante per la Williams. Nel frattempo, Franco Colapinto è determinato a superare le recenti difficoltà per concludere l’anno con dei punti in bacheca.
Orari GP di Abu Dhabi: Sabato 06 dicembre
FP3
- Spagna: 12:30 - DAZN
- Argentina: 07:30 - Star+
- Colombia: 05:30 - Star+
- Messico: 04:30 - Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 03:30 - ESPN
Qualifiche
- Spagna: 16:00 - DAZN
- Argentina: 11:00 - Star+
- Colombia: 09:00 - Star+
- Messico: 08:00 - Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 07:00 - ESPN
Cosa è successo nelle FP2 del GP di Abu Dhabi?
Lando Norris ha nuovamente preceduto Max Verstappen nelle FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi, in un weekend che determinerà il Campionato del Mondo 2025.
La McLaren ha battuto la Red Bull di 0,363 secondi, precedendo George Russell, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg. Il resto della Top 10 nelle prove libere includeva Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli.
Oscar Piastri, anch'egli in lizza per il Campionato del Mondo 2025, ha concluso 11° dopo aver saltato le FP1. Carlos Sainz ha concluso 13° davanti a Lewis Hamilton, mentre Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly.
GP di Abu Dhabi 2025: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|George Russell
|4
|Oliver Bearman
|5
|Nico Hulkenberg
|6
|Gabriel Bortoleto
|7
|Isack Hadjar
|8
|Charles Leclerc
|9
|Fernando Alonso
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Oscar Piastri
|12
|Lance Stroll
|13
|Carlos Sainz
|14
|Lewis Hamilton
|15
|Alex Albon
|16
|Esteban Ocon
|17
|Yuki Tsunoda
|18
|Liam Lawson
|19
|Franco Colapinto
|20
|Pierre Gasly
