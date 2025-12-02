ULTIMA ORA: La Ferrari CONFERMA il suo interesse per il pilota CAMPIONE DEL MONDO

La Ferrari ha confermato il suo interesse per un pilota recentemente diventato campione del mondo.

Il team principal Fred Vasseur ha risposto a una domanda della stampa su un possibile coinvolgimento dell'ultimo campione di Formula 2, l'italiano Leonardo Fornaroli, affermando: "Certo che siamo interessati, ma abbiamo già Rafael Câmara, che ha vinto la F3 e sarà in F2 nel 2026.

"Rafael probabilmente parteciperà ad alcune sessioni di FP1 con noi e sicuramente ad alcuni test TPC. Abbiamo anche Ollie Bearman. Non crediamo abbia senso affidare così tanti giovani piloti a un team esterno", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

