F1 Ferrari Oggi: Un'importante anticipazione sul futuro di Hamilton; Il capo ammette i danni

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di lunedì 1° dicembre 2025 in Formula 1.

Dopo i grandi sconti del Black Friday, la F1 Store ha deciso di prolungare le offerte a tempo limitato per celebrare il Cyber Monday, abbassando ulteriormente i prezzi e puntando in particolare sui prodotti dedicati a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e il suo direttore, Fred Vasseur, hanno evidenziato una scelta decisiva che ha segnato l’assetto psicologico della Ferrari in questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Jerome D’Ambrosio, vice direttore della Ferrari F1, è stato avvistato durante un incontro con Carlos Onoro, rappresentante e cugino del pilota Carlos Sainz. LEGGI DI PIÙ

Correlato

