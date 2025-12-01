Se ne va? F1 Store rilascia un'importante anticipazione sul futuro di Hamilton alla Ferrari
Dopo i grandi sconti del Black Friday, la F1 Store ha deciso di prolungare le offerte a tempo limitato per celebrare il Cyber Monday, abbassando ulteriormente i prezzi e puntando in particolare sui prodotti dedicati a Lewis Hamilton.
I ribassi interessano tutte le scuderie, offrendo così la possibilità di acquistare abbigliamento ufficiale di ogni team a prezzi molto vantaggiosi. Tra le novità, spiccano anche articoli esclusivi Ferrari 2025 firmati da Lewis Hamilton. Per usufruire dello sconto fino al 70% su articoli selezionati, inserisci il codice F1BLK70 entro il 1° dicembre alle 23:59 (GMT).
FerrariFerrari 2025 – Cappellino di Lewis Hamilton: £24.60 down from £41 Ferrari 2025 – T-shirt oversize: £48.60 down from £81 Scuderia Ferrari 2025 – Giacca da corsa del team: £132 down from £220 Ferrari 2025 – Cappellino di Charles Leclerc: £24.60 down from £41
McLarenMcLaren – T-shirt oversize con grafica di Lando Norris: £25.80 down from £43 McLaren 2025 – T-shirt da team: £39 down from £65 McLaren 2025 – Polo del pilota Oscar Piastri: £48 down from £80 McLaren 2025 – T-shirt del pilota Lando Norris: £40.80 down from £68
MercedesMercedes – Maglia adidas per pilota: £60 down from £100 Mercedes AMG Petronas adidas F1 2025 – Felpa con cappuccio: £66 down from £110 Mercedes – Maglia adidas F1 2025 per pilota: £45 down from £75 Mercedes – Maglia adidas di George Russell: £21 down from £35
Red BullRed Bull 2025 – T-shirt del pilota Max Verstappen: £40.80 down from £68 Red Bull 2025 – T-shirt da team: £39 down from £65 Red Bull Racing – T-shirt arancione del pilota (Verstappen): £9.60 down from £32
WilliamsWilliams x Reflo – Felpa con cappuccio di Carlos Sainz: £51 down from £85 Williams Racing 2025 – Polo da team: £40.50 down from £67.50 Williams – T-shirt edizione speciale Night Race: £21.60 down from £36
Aston MartinAston Martin 2025 – T-shirt del pilota Fernando Alonso: £37.80 down from £63 Aston Martin – Cappellino del team Alonso: £24.30 down from £40.50 Aston Martin 2025 – Cappellino di Lance Stroll: £24.30 down from £40.50
Racing BullsVCARB New Era 9FORTY – Cappellino blu: £17.40 down from £29 RB – T-shirt da calcio Hugo: £53.40 down from £89
HaasHaas F1 VF-25 – T-shirt grafica: £19.80 down from £33. Haas F1 Moneygram 2025 – T-shirt da team: £33 down from £55
SauberKick Sauber F1 2025 – Felpa laterale con zip parziale: £53.40 down from £89 Sauber F1 2025 – Cappellino del pilota Gabriel Bortoleto: £27 down from £45
AlpineAlpine F1 Team 2025 – Felpa con cappuccio senza zip: £33 down from £110 Alpine F1 Team 2025 – T-shirt: £19.50 down from £65
