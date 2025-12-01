close global

Lewis Hamilton looking downcast at the Qatar Grand Prix

Se ne va? F1 Store rilascia un'importante anticipazione sul futuro di Hamilton alla Ferrari

Se ne va? F1 Store rilascia un'importante anticipazione sul futuro di Hamilton alla Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton looking downcast at the Qatar Grand Prix

Dopo i grandi sconti del Black Friday, la F1 Store ha deciso di prolungare le offerte a tempo limitato per celebrare il Cyber Monday, abbassando ulteriormente i prezzi e puntando in particolare sui prodotti dedicati a Lewis Hamilton.

I ribassi interessano tutte le scuderie, offrendo così la possibilità di acquistare abbigliamento ufficiale di ogni team a prezzi molto vantaggiosi. Tra le novità, spiccano anche articoli esclusivi Ferrari 2025 firmati da Lewis Hamilton. Per usufruire dello sconto fino al 70% su articoli selezionati, inserisci il codice F1BLK70 entro il 1° dicembre alle 23:59 (GMT).

Ferrari

Ferrari 2025 – Cappellino di Lewis Hamilton: £24.60 down from £41 Ferrari 2025 – T-shirt oversize: £48.60 down from £81 Scuderia Ferrari 2025 – Giacca da corsa del team: £132 down from £220 Ferrari 2025 – Cappellino di Charles Leclerc: £24.60 down from £41

McLaren

McLaren – T-shirt oversize con grafica di Lando Norris: £25.80 down from £43 McLaren 2025 – T-shirt da team: £39 down from £65 McLaren 2025 – Polo del pilota Oscar Piastri: £48 down from £80 McLaren 2025 – T-shirt del pilota Lando Norris: £40.80 down from £68

Mercedes

Mercedes – Maglia adidas per pilota: £60 down from £100 Mercedes AMG Petronas adidas F1 2025 – Felpa con cappuccio: £66 down from £110 Mercedes – Maglia adidas F1 2025 per pilota: £45 down from £75 Mercedes – Maglia adidas di George Russell: £21 down from £35

Red Bull

Red Bull 2025 – T-shirt del pilota Max Verstappen: £40.80 down from £68 Red Bull 2025 – T-shirt da team: £39 down from £65 Red Bull Racing – T-shirt arancione del pilota (Verstappen): £9.60 down from £32

Williams

Williams x Reflo – Felpa con cappuccio di Carlos Sainz: £51 down from £85 Williams Racing 2025 – Polo da team: £40.50 down from £67.50 Williams – T-shirt edizione speciale Night Race: £21.60 down from £36

Aston Martin

Aston Martin 2025 – T-shirt del pilota Fernando Alonso: £37.80 down from £63 Aston Martin – Cappellino del team Alonso: £24.30 down from £40.50 Aston Martin 2025 – Cappellino di Lance Stroll: £24.30 down from £40.50

Racing Bulls

VCARB New Era 9FORTY – Cappellino blu: £17.40 down from £29 RB – T-shirt da calcio Hugo: £53.40 down from £89

Haas

Haas F1 VF-25 – T-shirt grafica: £19.80 down from £33. Haas F1 Moneygram 2025 – T-shirt da team: £33 down from £55

Sauber

Kick Sauber F1 2025 – Felpa laterale con zip parziale: £53.40 down from £89 Sauber F1 2025 – Cappellino del pilota Gabriel Bortoleto: £27 down from £45

Alpine

Alpine F1 Team 2025 – Felpa con cappuccio senza zip: £33 down from £110 Alpine F1 Team 2025 – T-shirt: £19.50 down from £65

