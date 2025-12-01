Hamilton fuori? La Ferrari incontra il rappresentante di Sainz in Qatar

Jerome D’Ambrosio, vice direttore della Ferrari F1, è stato avvistato durante un incontro con Carlos Onoro, rappresentante e cugino del pilota Carlos Sainz.

Un utente su X ha condiviso una foto scattata nel paddock del Gran Premio del Qatar in cui D’Ambrosio, fuori dall’area hospitality della Ferrari, viene raggiunto da Onoro al tavolo.

Dopo le stagioni 2023 e 2024 trascorse con la scuderia, D’Ambrosio ha seguito le orme di Lewis Hamilton, passando da Mercedes a Ferrari. Nell’ottobre 2024 è stato nominato vice direttore, assumendosi la responsabilità dell’accademia piloti della storica squadra italiana.

Carlos Onoro, cugino di Sainz e parente stretto, si occupa di quasi ogni aspetto esterno legato alla carriera del pilota della Williams, gestendo dalle finanze personali ai contratti. Nel frattempo, Carlos Sainz ha corso per la Ferrari dal 2021 fino alla fine dello scorso anno, prima che si annunciasse che Hamilton avrebbe preso il suo posto in squadra.

Da quando Hamilton ha vestito i colori della Ferrari, il pilota ha affrontato una stagione difficile, senza riuscire a raggiungere il podio in nessun evento. Al contrario, Sainz ha ottenuto il suo primo podio con la Williams al Gran Premio dell’Azerbaigian 2025, meritandosi così l’attenzione degli addetti ai lavori.

Tornerà Sainz in Ferrari?

L’incontro tra D’Ambrosio e Onoro potrebbe facilmente essere interpretato come una chiacchierata amichevole, considerando che il loro periodo in Ferrari si è incrociato per alcuni mesi. Tuttavia, i risultati altalenanti di Hamilton hanno alimentato le speculazioni tra i tifosi su un possibile ritorno di Sainz nella Scuderia. È da ricordare che Sainz rappresenta l’ultimo pilota ad aver vinto un Gran Premio per la Ferrari, con il trionfo al GP del Messico 2024, dando inizio al tanto discusso “effetto Sainz” fin dal suo passaggio alla Williams.

Onoro, da sempre attento a ogni occasione per il suo pilota, continua a monitorare le opportunità, anche se non è certo che Sainz decida di coglierle. D’altro canto, la Ferrari non ha manifestato intenzioni di sostituire Hamilton. Lo stesso Sainz ha ribadito il suo legame con la Williams, arrivando a definire il team come il suo “progetto di vita”. In un’intervista per Motorsport.com ha ammesso che, in caso di una proposta interessante, potrebbe valutare un ritorno in Ferrari, ma solo in un futuro piuttosto lontano.

Diversi esperti di Formula 1 ipotizzano un possibile comeback di Sainz nella Scuderia, ma le recenti prestazioni altalenanti della squadra – testimoniata dall’assenza di punti sia per Hamilton che per Leclerc nel weekend sprint del GP del Qatar – fanno ben pensa che il pilota spagnolo sia più saggio nel mantenere il suo rapporto con la Williams, mentre il team lavora per raggiungere il livello necessario a vincere gare.

