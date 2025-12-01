Il capo di Hamilton ammette di aver sottovalutato i danni della Ferrari

Lewis Hamilton e il suo direttore, Fred Vasseur, hanno evidenziato una scelta decisiva che ha segnato l’assetto psicologico della Ferrari in questa stagione. La scuderia ha concluso il campionato costruttori del 2025 al quarto posto, il risultato più deludente dal 2020, quando riuscì a posizionarsi al sesto posto.

Prima della sessione di qualifiche sprint nel Gran Premio del Qatar, Vasseur ha spiegato come, già a fine aprile, la direzione avesse deciso di concentrare lo sviluppo sulla stagione 2026. Questa scelta comportava il taglio degli investimenti nelle migliorie per il 2025 ed era stata ritenuta difficile, nonostante potesse avere un impatto psicologico sul team.

"Fin dall’inizio della stagione, la supremazia di McLaren nelle prime quattro o cinque gare ha fatto intuire quanto il 2025 sarebbe stato particolarmente impegnativo", ha dichiarato Vasseur. "Per questo, a fine aprile, abbiamo optato per reindirizzare tutte le energie verso il 2026. Non è stata una decisione semplice."

Il direttore ha poi ammesso: "Forse ho sottovalutato l’effetto psicologico di sospendere lo sviluppo aerodinamico in un campionato che prevede 18 o 20 gare. Tuttavia, abbiamo continuato a spingere, implementando miglioramenti meccanici e affinando la nostra organizzazione. Confido pienamente nella scelta fatta e ora ci concentreremo sulla battaglia per il P2."

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Ferrari in crisi?

La decisione di fermare lo sviluppo della monoposto del 2025 ha avuto un impatto notevole sui piloti, Hamilton e Leclerc, che rischiano di terminare la stagione senza vittorie. Questo rappresenta un duro colpo soprattutto per il sette volte campione, il quale potrebbe addirittura mancare di un podio.

Nonostante le critiche dei media, Vasseur ha sottolineato che i piloti hanno partecipato attivamente alla decisione di abbandonare il progetto del 2025 a favore del 2026, stagione in cui le nuove normative promettono di ristrutturare la competizione.

"Il nostro team è unito e i piloti sono completamente impegnati nel progetto", ha concluso Vasseur. Solo il tempo potrà dire se questo sacrificio darà i suoi frutti. Nel frattempo, Hamilton si troverà ad affrontare nuove sfide in un ambiente in evoluzione, mentre Leclerc potrebbe trarre vantaggio dalla situazione, lasciando al sette volte campione la possibilità di ambire a un ottavo titolo mondiale con la Ferrari.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!