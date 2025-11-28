Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno sorpreso nella FP1 del Gran Premio del Qatar, ma gran parte dell’attenzione si è spostata su Kimi Antonelli e sul lavoro di Mercedes in questo avvio di weekend.

La sessione è stata dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri autore del miglior tempo in 1:20.924, mentre Charles Leclerc ha chiuso nella parte alta della classifica, confermando un buon passo della Ferrari in condizioni di pista variabili.

Max Verstappen, ancora in attesa di ritrovare il ritmo da titolo, ha terminato solo sesto, subito dietro a un gruppo compatto in cui Antonelli ha firmato una prestazione solida entrando nella top ten, davanti a Lance Stroll e ad altri nomi esperti.

Fuori dai primi dieci è rimasto Lewis Hamilton, alle prese con un bilanciamento complicato, insieme a Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, rallentato dai danni al suo monovolume dopo un contatto in pista.

GP del Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

Come si presenta la classifica del Campionato Piloti in vista del GP del Qatar?

Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di poter ancora aggiudicarsi il campionato piloti, soprattutto grazie alla disastrosa prestazione della McLaren.

Sabato al circuito di Las Vegas è iniziato con una serie di incidenti, che hanno rapidamente costretto l'ingresso di due safety car. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata altalenante, con Alonso che non è riuscito a lasciare il segno, ma Sainz che si è assicurato uno splendido settimo posto.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stato un vero disastro, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a competere con i primi. E Franco Colapinto, purtroppo, nonostante un ottimo piazzamento, non ha ancora conquistato un solo punto.

La grande vincitrice è stata la Mercedes con un doppio podio, dove Kimi Antonelli ha conquistato un nuovo podio, mentre George Russell è arrivato secondo.

1. Lando Norris – 390 punti

2. Óscar Piastri – 366 punti

3. Max Verstappen – 366 punti

4. George Russell – 294 punti

5. Charles Leclerc – 226 punti

6. Lewis Hamilton – 152 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 137 punti

8. Alexander Albon – 73 punti

9. Isack Hadjar – 51 punti

10. Nico Hülkenberg – 49 punti

11. Carlos Sainz – 48 punti

12. Oliver Bearman – 41 punti

13. Fernando Alonso – 40 punti

14. Liam Lawson – 36 punti

15. Lance Stroll – 32 punti

16. Esteban Ocon – 32 punti

17. Yuki Tsunoda – 28 punti

18. Pierre Gasly – 22 punti

19. Gabriel Bortoleto – 19 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

