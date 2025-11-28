Antonelli batte Russell; Norris davanti a Verstappen nelle FP1 del GP del Qatar
Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno sorpreso nella FP1 del Gran Premio del Qatar, ma gran parte dell’attenzione si è spostata su Kimi Antonelli e sul lavoro di Mercedes in questo avvio di weekend.
La sessione è stata dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri autore del miglior tempo in 1:20.924, mentre Charles Leclerc ha chiuso nella parte alta della classifica, confermando un buon passo della Ferrari in condizioni di pista variabili.
Max Verstappen, ancora in attesa di ritrovare il ritmo da titolo, ha terminato solo sesto, subito dietro a un gruppo compatto in cui Antonelli ha firmato una prestazione solida entrando nella top ten, davanti a Lance Stroll e ad altri nomi esperti.
Fuori dai primi dieci è rimasto Lewis Hamilton, alle prese con un bilanciamento complicato, insieme a Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, rallentato dai danni al suo monovolume dopo un contatto in pista.
GP del Qatar 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|Carlos Sainz
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
Come si presenta la classifica del Campionato Piloti in vista del GP del Qatar?
Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di poter ancora aggiudicarsi il campionato piloti, soprattutto grazie alla disastrosa prestazione della McLaren.
Sabato al circuito di Las Vegas è iniziato con una serie di incidenti, che hanno rapidamente costretto l'ingresso di due safety car. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata altalenante, con Alonso che non è riuscito a lasciare il segno, ma Sainz che si è assicurato uno splendido settimo posto.
Per quanto riguarda la Ferrari, è stato un vero disastro, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a competere con i primi. E Franco Colapinto, purtroppo, nonostante un ottimo piazzamento, non ha ancora conquistato un solo punto.
La grande vincitrice è stata la Mercedes con un doppio podio, dove Kimi Antonelli ha conquistato un nuovo podio, mentre George Russell è arrivato secondo.
- 1. Lando Norris – 390 punti
- 2. Óscar Piastri – 366 punti
- 3. Max Verstappen – 366 punti
- 4. George Russell – 294 punti
- 5. Charles Leclerc – 226 punti
- 6. Lewis Hamilton – 152 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 137 punti
- 8. Alexander Albon – 73 punti
- 9. Isack Hadjar – 51 punti
- 10. Nico Hülkenberg – 49 punti
- 11. Carlos Sainz – 48 punti
- 12. Oliver Bearman – 41 punti
- 13. Fernando Alonso – 40 punti
- 14. Liam Lawson – 36 punti
- 15. Lance Stroll – 32 punti
- 16. Esteban Ocon – 32 punti
- 17. Yuki Tsunoda – 28 punti
- 18. Pierre Gasly – 22 punti
- 19. Gabriel Bortoleto – 19 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
