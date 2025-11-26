Ferrari e Charles Leclerc ricevono una FORTE accusa dopo il GP di Las Vegas
Charles Leclerc e Ferrari sono stati al centro di aspre critiche dopo il Gran Premio di Las Vegas.
George Russell, in un'intervista dedicata alla F1, ha commentato l'episodio spiegando: “La situazione in Messico è stata surreale. Ho assistito a una scena incredibile: tre piloti hanno tagliato la curva senza alcuna penalità.
"A mio avviso, Lewis ha subito il danno maggiore, mentre Charles ha semplicemente tagliato la curva mantenendo la sua posizione. In queste condizioni, Lewis avrebbe meritato di salire sul podio.”
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
