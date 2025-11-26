La Mercedes esplode alla FIA per colpa di Kimi Antonelli

Mercedes ha espresso il suo sdegno nei confronti della FIA per la decisione presa contro Andrea Kimi Antonelli durante il recente Gran Premio di Las Vegas.

Dopo la gara in Nevada, Pete Bonnington, ingegnere di pista del pilota italiano, ha commentato: “Bravo, amico! Che giornata straordinaria! Compagno, quella è una P5 dopo una penalità di cinque secondi – una decisione assolutamente assurda”.

Il pilota novellino è stato fortemente criticato per aver superato all’inizio della gara. Sebbene il comportamento sia stato messo in discussione, alla fine gli è stata inflitta una sanzione di cinque secondi.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

