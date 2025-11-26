Il tempo ha dato loro ragione! Mercedes è rimasta SCIOCCATA dall'impresa di Antonelli
Toto Wolff non ha smesso di elogiare l’ottima prestazione di Andrea Kimi Antonelli durante il Gran Premio di Las Vegas, dove il pilota si è aggiudicato un nuovo podio.
Pur avendo ottenuto il podio a seguito della squalifica delle due vetture McLaren – una situazione inaspettata – il quinto posto iniziale rappresentava comunque un risultato straordinario, considerato che Antonelli ha saputo gestire 48 giri utilizzando le gomme dure con grande efficienza.
Parlando della strategia che ha esaltato le prestazioni in Mercedes, Wolff ha sottolineato l’importanza del contributo dell’italiano. “È incredibile quanto abbia ottenuto Kimi partendo dalla diciassettesima posizione: ha saputo preservare i pneumatici per lungo tempo ed è arrivato fino al terzo posto grazie a una gestione impeccabile”, ha affermato il team boss.
Fino a quando è rinnovato il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto una nuova estensione del contratto con la scuderia tedesca, nonostante i molti rumor sorti durante la sua prima stagione in Formula 1. La Mercedes ha infatti annunciato che il pilota italiano continuerà a correre per il mondiale 2026, mantenendo a fianco il compagno di squadra George Russell.
Ciò significa che, almeno, Antonelli è legato al team fino alla fine del 2026 e il rinnovo di un anno rafforza ulteriormente la fiducia che Toto Wolff e la dirigenza ripongono nel suo talento, nonostante un 2025 segnato da alcuni risultati deludenti e dalle speculazioni sull’eventuale arrivo di Max Verstappen.
