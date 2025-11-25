close global

Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

Ferrari Notizie Oggi: Annunciato nuovo accordo; Leclerc fissa data di partenza; Red Bull umiliata

Ferrari Notizie Oggi: Annunciato nuovo accordo; Leclerc fissa data di partenza; Red Bull umiliata

Gianluca Cosentino
Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 25° novembre 2025 in Formula 1.

Ferrari Oggi: UFFICIALE - Annuncia un nuovo accordo CHIAVE per il team! LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: CONFERMATO - Charles Leclerc ha ora una DATA per finalizzare la sua PARTENZA. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Checo PROMUOVE la Scuderia e lascia una stilettata alla Red Bull. LEGGI DI PIÙ

