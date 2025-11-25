Charles Leclerc avrebbe deciso la data o i tempi del suo potenziale addio alla Ferrari.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giorgio Terruzzi sul podcast Terruzzi Racconta, il pilota monegasco sarebbe molto vicino ad unirsi ad Aston Martin. Ciò è in linea con le voci circolate nelle ultime settimane.

Tuttavia, la stessa fonte ha riferito che Leclerc sarebbe disposto ad attendere i primi round del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 per valutare le prestazioni della Ferrari.

Molti piloti saranno attivi sul mercato nei prossimi mesi, poiché le modifiche regolamentari potrebbero portare a cambiamenti nella gerarchia dei piloti e, di conseguenza, a variazioni nella disponibilità dei posti.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

