Checo PROMUOVE la Ferrari e lascia una stilettata alla Red Bull

Sergio Pérez ha umiliato la Red Bull Racing prendendo come esempio la Ferrari dopo il suo test a Imola.

Questo è ciò che il giornalista Luis Manuel López ha condiviso sui suoi social media dopo una conversazione con il pilota messicano: "Ho avuto l'opportunità di ospitare un evento con Checo Pérez stasera. Tra le tante cose interessanti di cui ha parlato, mi interessava chiedergli del test di Imola.

"Mi ha detto di sentirsi molto a suo agio alla guida di una vettura normale e non di una Red Bull, che è così orientata allo stile di Verstappen. Ha detto che fin dal primo giorno ha spinto la macchina al limite ogni volta che il team glielo permetteva."

"E una delle cose che apprezza di più è avere un compagno di squadra veloce come Bottas, perché questo gli offrirà una sfida immediata", ha detto il giornalista nel suo post.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!