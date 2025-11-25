Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 25 novembre 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli ha raccontato la strategia spettacolare che lo ha sostenuto durante il Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha raccontato la strategia spettacolare che lo ha sostenuto durante il Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha espresso il suo dispiacere per la costosa penalizzazione subita al Gran Premio di Las Vegas, pur riconoscendosi in parte responsabile dell’accaduto. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha subito una penalità altissima e ingiustificata che gli ha compromesso il Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton Notizie Oggi: Futuro in Ferrari; Parla del 2026; Riceve l'invito
- Ieri 23:00
UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
- Ieri 18:55
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- Ieri 22:00
Ferrari Notizie Oggi: Annunciato nuovo accordo; Leclerc fissa data di partenza; Red Bull umiliata
- Ieri 21:00
Checo PROMUOVE la Ferrari e lascia una stilettata alla Red Bull
- Ieri 20:42
I social media esplodono con il messaggio di Franco Colapinto a Lewis Hamilton!
- Ieri 20:19
Molto letto
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- Ieri 16:00
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- Ieri 22:00
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre
Grandi novità per Antonelli e Russell! La Mercedes annuncia il MASSIMO SACRIFICIO per un nuovo titolo di F1
- 6 novembre