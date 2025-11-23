VIDEO: Questa è stata la penalità INGIUSTA che ha rovinato la gara di Antonelli al GP di Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli ha subito una penalità altissima e ingiustificata che gli ha compromesso il Gran Premio di Las Vegas.

Dopo l’importante podio ottenuto al Gran Premio del Brasile, il weekend in pista si è presto trasformato in una brutta esperienza. In un inizio di gara caotico, la FIA ha inflitto una delle sanzioni più dure e controverse della stagione.

I commissari hanno sostenuto che il pilota Mercedes avrebbe compiuto intenzionalmente una manovra scorretta, nonostante le immagini video smentiscano tale accusa.

Perché Kimi Antonelli viene definito il “Nuovo Max Verstappen”?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli ha origini profonde nel mondo delle corse. Figlio di Marco, ex pilota e proprietario di AKM Motorsport – squadra attiva nel Campionato Italiano di F4 – Antonelli ha iniziato la sua carriera collezionando vittorie fin da piccolo. A soli sette anni debuttò nei kart e, due anni dopo, il suo talento lo portò a vincere la Final Internazionale EasyKart.

Successivamente, il giovane pilota affinò le sue abilità nelle serie WSK, aggiudicandosi nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e anche la finale internazionale della Coppa ROK. L'anno seguente dominò la WSK Super Master Series e l’Euro Series, arrivando persino quinto nel suo esordio al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati eccezionali non passarono inosservati: Toto Wolff, il capo della Mercedes, lo reclutò nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli fece il salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In Italia si accaparrò alcuni podi, ma fu negli Emirati che brillò davvero, vincendo due gare e chiudendo al terzo posto in classifica. L’anno successivo tornò in scena in Italia con una dominanza assoluta: conquistò il titolo massimizzando le prestazioni con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando il successo anche nel campionato ADAC F4, dove si arricchì di nove vittorie e dodici podi.

Tutti questi trionfi hanno spalancato le porte della Formula 1, dove ora Antonelli corre fianco a fianco con grandi nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Personalità del calibro di Hamilton hanno espresso il loro sostegno, mentre anche il bicampeonato mondiale Alonso ha voluto commentare positivamente sulla sua ascesa. Per non perdersi neanche un istante dell’azione in pista, è possibile seguire la Formula 1 in 4K UHD con F1 TV Premium!

