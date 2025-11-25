Antonelli spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli ha espresso il suo dispiacere per la costosa penalizzazione subita al Gran Premio di Las Vegas, pur riconoscendosi in parte responsabile dell’accaduto.

Nonostante il podio ottenuto dopo la squalifica dei due piloti della McLaren – il secondo piazzamento consecutivo in stagione – il percorso di recupero, reso ancor più arduo da una pesante sanzione all’inizio della gara, ha rappresentato una sfida imponente per l’italiano.

Parlando del rigore del provvedimento, Antonelli ha cercato di chiarire cosa potesse aver scatenato il problema in partenza. “In partenza è difficile dirlo con certezza; forse ho fatto girare le ruote un attimo troppo presto e la vettura si è inclinata, una situazione spiacevole che mi ha contrariato. Tuttavia, la squadra ha saputo massimizzare il risultato e ne sono soddisfatto”, ha dichiarato. Ha poi sottolineato come la strategia adottata, pur essendo estremamente rischiosa, si sia rivelata vincente grazie alla fiducia del team.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Fino a quando resta il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto una proroga del contratto con la scuderia tedesca, nonostante i numerosi dubbi sorti dopo la sua prima stagione in Formula 1.

La Mercedes ha annunciato che il pilota continuerà a correre nel Campionato Mondiale 2026, mantenendo George Russell come compagno di squadra. Questo rinnovo, che lega Antonelli almeno fino alla fine del 2026, testimonia la fiducia di Toto Wolff e del team nel talento del pilota, che ha saputo dimostrare carattere e capacità di riscatto anche dopo situazioni ostili in pista.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato