Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli ha raccontato la strategia spettacolare che lo ha sostenuto durante il Gran Premio di Las Vegas.

Pur essendosi guadagnato un posto sul podio dopo la sanzione che ha colpito le due vetture McLaren, il pilota ha sottolineato come il quinto posto iniziale fosse comunque un risultato eccezionale, dato che ha saputo mantenere alte prestazioni per 48 giri con le gomme dure. Durante la conferenza stampa, Antonelli ha anche ipotizzato che l’evento in partenza potesse aver innescato la penalizzazione, evidenziando il carattere imprevedibile di quella gara.

“Onestamente, la strategia è stata troppo azzardata. Avevamo timore che il fenomeno del graining potesse compromettere le nostre prestazioni e non sapevamo se una singola sosta sarebbe bastata; tuttavia, abbiamo deciso di rischiare e, constatando l’assenza di graining, abbiamo continuato fino alla fine. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto”, ha spiegato il talentuoso pilota Mercedes.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Fino a quando dura il contratto di Kimi Antonelli con Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ricevuto un'estensione contrattuale con Mercedes, nonostante i numerosi interrogativi sorti dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha confermato che l’italiano proseguirà in pista anche per il Campionato Mondiale 2026, continuando ad affiancare George Russell.

Questo rinnovo, che lega Antonelli al team almeno fino alla fine del 2026, rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte di Toto Wolff e della dirigenza, specialmente dopo una serie di risultati altalenanti nel 2025 e le speculazioni legate all’eventuale arrivo di Max Verstappen.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato