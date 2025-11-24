F1 Oggi: Situazione del Campionato Costruttori e Piloti dopo il GP di Las Vegas; Disney ha RUBATO la scena
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 24° novembre 2025 in Formula 1.
Il Gran Premio di Las Vegas ha intensificato la sfida per il secondo posto nel Campionato Costruttori, con la Red Bull che, contro ogni previsione, continua a nutrire ambizioni importanti nonostante la netta supremazia della McLaren. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto una gara spettacolare, in cui Max Verstappen ha riaffermato le sue ambizioni al titolo piloti, approfittando del clamoroso crollo della McLaren. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas si distingue per il connubio tra spettacolo in pista e intrattenimento nel cuore della città. Quest’anno, l’organizzazione ha riservato numerose sorprese per i fan, creando un’atmosfera unica che ha saputo catturare l’attenzione sia degli appassionati di corse che del pubblico in cerca di emozioni fuori pista. LEGGI DI PIÙ
Dopo un emozionante Gran Premio di Las Vegas, la Formula 1 si sposta questo fine settimana al Circuito Internazionale di Lusail per la penultima gara della stagione 2025. LEGGI DI PIÙ
