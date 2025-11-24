VIDEO: Ecco come la Disney ha RUBATO la scena al GP di Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas si distingue per il connubio tra spettacolo in pista e intrattenimento nel cuore della città. Quest’anno, l’organizzazione ha riservato numerose sorprese per i fan, creando un’atmosfera unica che ha saputo catturare l’attenzione sia degli appassionati di corse che del pubblico in cerca di emozioni fuori pista.

Minnie e Topolino hanno reso l’evento ancora più memorabile: durante il Drivers’ Parade hanno salutato calorosamente i concorrenti, mentre dopo la gara Topolino ha incantato il pubblico con uno spettacolo musicale e di danza, affiancato dalle famose fontane di Las Vegas. Fin dal suo debutto nel 1928, Topolino è diventato l’emblema di Disney, mentre Minnie, pur mantenendo un profilo più riservato, continua a comparire nelle produzioni più attuali.

A Las Vegas il celebre duo ha portato il suo fascino unico in pista, regalando momenti di autentica magia che hanno fatto discutere i fan sui social network.

Topolino e Minnie accolgono i piloti durante il Drivers’ Parade

Durante il Drivers’ Parade, che precede l’inizio della gara, i piloti hanno fatto una breve sfilata a bordo di una carrozza per salutare i propri fan e prepararsi alla competizione. L’effetto è stato amplificato dalla presenza di Topolino e Minnie, che hanno interagito con i concorrenti – arrivando persino a scambiarsi un “cinque” con Max Verstappen, come documentato da un’immagine sul profilo ufficiale della F1. Mentre alcuni hanno esclamato che “nemmeno i piloti possono resistere al fascino intramontabile di Disney”, altri hanno fatto sentire la propria voce critica.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Topolino incanta dopo la vittoria di Verstappen a Las Vegas

Terminata la gara, che ha visto una vittoria schiacciante di Verstappen, i piloti hanno salito sul podio per le interviste celebrate presso le iconiche Fontane del Bellagio, nel centro di Las Vegas. Concludte le interviste, il commentatore David Coulthard ha sorpreso tutti annunciando Topolino, protagonista di un vibrante spettacolo musicale e coreografico proprio davanti alle fontane. Le reazioni sono state contrastanti: da chi ha sostenuto che “Disney arriva a Las Vegas dominando il cuore della città” a chi ha affermato che “Topolino trasforma le Fontane del Bellagio in pura magia, solo a Las Vegas”, senza mancare i commenti critici perplessi.

UNREAL 🤩 Topolino ha guidato lo spettacolo delle Fontane del Bellagio 🔥 pic.twitter.com/Fu2nizwoiD — ESPN (@espn) November 23, 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!