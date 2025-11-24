F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Aggiornamento fondamentale sul futuro della Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 24° novembre 2025 in Formula 1.
Toto Wolff ha recentemente venduto una piccola quota delle sue azioni all’interno del team Mercedes F1, senza però intendersi allontanare dal suo ruolo né cedere il controllo della scuderia. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha subito una penalità altissima e ingiustificata che gli ha compromesso il Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto a Max Verstappen una nuova opportunità per rafforzare la sua corsa al titolo mondiale in una stagione ricca di colpi di scena. LEGGI DI PIÙ
La notizia che si faceva largo da tempo è ormai ufficiale: Toto Wolff ha ceduto una parte delle sue azioni e, in maniera inaspettata, George Kurtz – l’acquirente – assumerà un nuovo ruolo all’interno del team. LEGGI DI PIÙ
