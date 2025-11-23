Max Verstappen vince il GP di Las Vegas; Carlos Sainz brilla; Mercedes abbaglia

Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto a Max Verstappen una nuova opportunità per rafforzare la sua corsa al titolo mondiale in una stagione ricca di colpi di scena. Il circuito cittadino ha regalato emozioni forti e imprevisti, elementi che hanno contribuito a rendere la gara un banco di prova davvero speciale per i protagonisti.

Il via è stato davvero caotico: già al primo giro è scattato il primo Virtual Safety Car, costringendo Lance Stroll e Gabriel Bortoleto all’abbandono e provocando vari contatti tra i piloti. Al sedicesimo giro, un nuovo periodo di sicurezza ha interessato la competizione, proprio mentre Kimi Antonelli subiva una penalizzazione di cinque secondi per una partenza scorretta, aumentando ulteriormente la confusione in pista.

Al 37° giro Alex Albon si è unito alla lista dei ritiri, accentuando l’incertezza dei risultati. Fernando Alonso ha offerto una prestazione notevole, concludendo in tredicesima posizione, mentre Carlos Sainz è riuscito a superare tranquillamente il compagno di squadra, assicurandosi una posizione in zona punti. Franco Colapinto ha dimostrato ancora una volta di essere in forma, correndo a tempi paragonabili a quelli di Pierre Gasly, nonostante non sia riuscito a concretizzare il suo potenziale con dei punti.

Dal canto della Mercedes, la squadra ha brillato per la solidità del lavoro collettivo: entrambi i piloti hanno guadagnato punti preziosi, con George Russell sul podio e Antonelli che, nonostante la sanzione, ha chiuso al quinto posto. Al contrario, la Ferrari continua a perdere terreno nella competizione per il campionato costruttori, rischiando sempre di restare fuori dalla top 3.

Come si è concluso il Gran Premio di Las Vegas 2025?

