La vendita della Mercedes è completata e l'acquirente assumerà immediatamente il controllo della squadra.
La vendita della Mercedes è completata e l'acquirente assumerà immediatamente il controllo della squadra.
La notizia che si faceva largo da tempo è ormai ufficiale: Toto Wolff ha ceduto una parte delle sue azioni e, in maniera inaspettata, George Kurtz – l’acquirente – assumerà un nuovo ruolo all’interno del team.
La scorsa settimana era stato infatti confermato che Wolff era impegnato in trattative per vendere una quota della sua partecipazione in Mercedes.
Un portavoce di Mercedes-AMG Petronas F1 ha dichiarato: “Non vogliamo commentare la vicenda. La direzione del team resta inalterata e i tre partner – Mercedes-Benz, Toto e INEOS – continuano a dare il loro impegno per il successo costante di Mercedes-Benz in Formula 1.”
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
CrowdStrike
Poco dopo, il Financial Times ha fornito ulteriori dettagli sull’operazione. È emerso che Wolff intende cedere circa il cinque per cento delle sue azioni e che sta negoziando con George Kurtz, rappresentante di CrowdStrike, società statunitense specializzata nella cybersecurity. Secondo il quotidiano, “CrowdStrike e Mercedes F1 vantano da anni una solida alleanza commerciale, con il loro logo ben visibile su vetture e tute del team”. L’accordo prevede che Kurtz, insieme a CrowdStrike, diventi comproprietario di una piccola quota delle azioni detenute da Wolff.
L’operazione è ormai ufficiale, come annunciato dalla stessa scuderia Mercedes: Kurtz è stato nominato Consulente Tecnologico, ruolo che gli permetterà di svolgere un’attività operativa all’interno del team di Formula 1. Diversi media hanno inoltre riportato che Wolff ha ceduto il 15 per cento della sua partecipazione in Mercedes – pari a un terzo delle azioni – corrispondenti a circa il 5 per cento del totale. In questo modo, Wolff mantiene comunque una posizione azionaria significativa, assicurandosi che lui, INEOS e Mercedes-Benz rimangano i principali soci.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
ULTIM'ORA: Norris e Piastri SQUALIFICATI dal GP di Las Vegas, Verstappen sorride più che mai
- 3 ore fa
La vendita della Mercedes è completata e l'acquirente assumerà immediatamente il controllo della squadra.
- 1 ora fa
Hamilton risponde alle critiche della Ferrari
- 2 ore fa
Max Verstappen vince il GP di Las Vegas; Carlos Sainz brilla; Mercedes abbaglia
- Oggi 06:32
VIDEO: Questa è stata la penalità INGIUSTA che ha rovinato la gara di Antonelli al GP di Las Vegas
- Oggi 05:41
Spogliatoio fatto a pezzi! Leclerc esplode contro la Ferrari al GP di Las Vegas
- Ieri 14:00
Molto letto
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre