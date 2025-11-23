close global

﻿
F1 Oggi: Verstappen vince il GP di Las Vegas; Hamilton risponde alle critiche della Ferrari

Alessandro Lombardo
Max Verstappen and Lewis Hamilton in front of a Belgian flag looking concerned

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 23° novembre 2025 in Formula 1.

John Elkann, che ha attirato l'attenzione rivolgendosi senza mezzi termini a Lewis Hamilton e Charles Leclerc e invitandoli a concentrarsi sull’essenziale, ha ricevuto una risposta chiara dal pilota britannico. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha mostrato la sua frustrazione al Gran Premio di Las Vegas, dove la Ferrari si è nuovamente trovata indietro rispetto agli avversari in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha subito una penalità altissima e ingiustificata che gli ha compromesso il Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto a Max Verstappen una nuova opportunità per rafforzare la sua corsa al titolo mondiale in una stagione ricca di colpi di scena. LEGGI DI PIÙ

