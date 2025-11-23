Hamilton risponde alle critiche della Ferrari

John Elkann, che ha attirato l'attenzione rivolgendosi senza mezzi termini a Lewis Hamilton e Charles Leclerc e invitandoli a concentrarsi sull’essenziale, ha ricevuto una risposta chiara dal pilota britannico.

Hamilton, impegnato in un anno complesso di debutto con la Scuderia Ferrari, ha precisato che tutta la sua energia è dedicata alla competizione, elogiando al contempo la passione del dirigente. In numerosi incontri settimanali, il team si confronta per rafforzare l’unità e superare le difficoltà, dimostrando come, anche nelle sfide più ardue, la determinazione e il lavoro di squadra risultino fondamentali.

Il britannico ha spiegato che il costante dialogo con il management contribuisce a creare un ambiente in cui l’obiettivo comune è sempre al centro. Secondo quanto riportato da Sky Sports, Hamilton ha sottolineato che non si può rimproverare a nessuno la profonda passione che anima i membri del team. Ogni discussione, interamente focalizzata sul rafforzamento della squadra, testimonia l’impegno di tutti per trasformare le critiche in stimoli per un futuro migliore.

Pensare alla competizione anche nei sogni

Le indicazioni che gli suggerivano di dedicare ulteriori energie alle gare non hanno intaccato la sua determinazione. Hamilton ha spiegato: "Non è vero. Mi sveglio pensando alle corse e persino il sonno è intriso di quella passione. La pista rimane sempre nella mia mente e, sebbene a volte debba imparare a lasciarmi andare, la mia concentrazione non vacilla." Con queste parole, il pilota riafferma il proprio impegno assoluto verso la competizione, trasformando ogni istante in un’opportunità di crescita.

Nonostante le elevate aspettative per la stagione in Ferrari, il team italiano non ha ancora conquistato un Gran Premio nel 2025. Hamilton ha richiamato l’attenzione sul fatto che ogni componente deve dare il proprio contributo, sottolineando l’importanza della responsabilità individuale nel percorso collettivo. "Siamo Ferrari", ha concluso, "e seppure a volte l’attenzione esterna possa essere critica, siamo determinati a rinnovare l’immagine della Scuderia. Ogni lezione appresa contribuisce a forgiare un futuro migliore, grazie all’armonia e alla passione che animano quotidianamente il nostro lavoro."

