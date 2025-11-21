F1 Ferrari Oggi: Leclerc sorprende la McLaren; Hamilton subisce un duro colpo legale
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 20° novembre 2025 in Formula 1.
Charles Leclerc ha conquistato la prima posizione nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas grazie a un giro in 1:34.802, superando Alex Albon di 0.166 secondi. LEGGI DI PIÙ
Antonelli è riuscito a posizionarsi accanto alle due vetture McLaren nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, che si è interrotta bruscamente a causa di una bandiera rossa. LEGGI DI PIÙ
In un recente intervento, l’ex compagno di Lewis Hamilton, Jenson Button, ha sottolineato l’importanza di vedere il sette volte campione ritrovare il suo spirito vincente, un elemento essenziale per la Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Un giudice ha stabilito che l'ex pilota Ferrari, Felipe Massa, potrà portare parte del suo caso in tribunale, riguardante la controversia sul Campionato del 2008, titolo persosi a favore di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
