Il motivo preoccupante per cui la F1 aspetta URGENTEMENTE che Hamilton abbia successo alla Ferrari

In un recente intervento, l’ex compagno di Lewis Hamilton, Jenson Button, ha sottolineato l’importanza di vedere il sette volte campione ritrovare il suo spirito vincente, un elemento essenziale per la Formula 1.

Pur avendo collezionato sette titoli, Hamilton non ha conquistato un Gran Premio dal GP del Belgio del 2024, più di quindici mesi fa, episodio che si verificò quando il suo compagno in Mercedes, George Russell, venne squalificato.

Oltre a inseguire il suo sogno d'infanzia di correre per la leggendaria Scuderia, Hamilton si era trasferito a Maranello convinto che la Ferrari potesse ridargli non solo lo slancio vincente, ma anche un’auto in grado di lottare per il titolo. Tuttavia, la sua prima stagione col rosso si è rivelata particolarmente ardua, arrivando al punto da essere definita persino un “incubo”. Con le opportunità di salire sul podio nel 2025 sempre più esigue, l’arrivo di nuove regolamentazioni per il 2026 potrebbe aprire scenari più promettenti.

Button desidera vedere Hamilton risplendere in Ferrari

La leggenda britannica rischia, per la prima volta in carriera, di concludere il campionato senza aver scalato il podio. Pur avendo ottenuto una vittoria nel formato sprint al GP di Cina lo scorso marzo, le costanti difficoltà nel dominare il SF-25 hanno messo in discussione il suo potenziale. Parlando della sua prima stagione con Ferrari, Button ha commentato: "È un peccato vederlo operare al di sotto delle aspettative. All’inizio ha faticato ad abituarsi alla vettura, e questo periodo di adattamento ha rappresentato il principale ostacolo."

Il campione del 2009, appena cinque anni più anziano di Hamilton, si è ritirato dalle corse otto anni dopo la sua ultima apparizione in F1, annunciando il suo ritiro. Button ha proseguito: "Tutti i piloti incontrano difficoltà quando entrano in un nuovo team. Tuttavia, nelle ultime gare si è notato un andamento solido; nonostante alcuni piccoli intoppi, il suo rendimento sia in qualificazione che in gara è stato costante, soprattutto se paragonato a quello di alcuni rivali." Il commentatore di Sky F1 ha poi evidenziato il forte supporto che unisce Hamilton e il suo nuovo compagno, Charles Leclerc, sottolineando: "Bastano solo alcuni ritocchi per evitare errori in qualificazione e sono convinto che siano vicini al podio – un risultato che farebbe bene sia alla Formula 1 sia alla Ferrari."

