Ancora caos; risultati FP2 del GP di Las Vegas

Antonelli è riuscito a posizionarsi accanto alle due vetture McLaren nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, che si è interrotta bruscamente a causa di una bandiera rossa.
Ancora una volta, i tombini hanno creato problemi nel circuito cittadino di Las Vegas, compromettendo la regolarità della sessione.
In testa è partito Lando Norris, seguito da Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg.
Alonso e Sainz hanno concluso rispettivamente in 18ª e 13ª posizione in una sessione che ha offerto pochi spunti utili per la preparazione in vista della gara.
GP Las Vegas 2025: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Charles Leclerc
|4
|Nico Hulkenberg
|5
|Isack Hadjar
|6
|Liam Lawson
|7
|George Russell
|8
|Alexander Albon
|9
|Max Verstappen
|10
|Lewis Hamilton
|11
|Lance Stroll
|12
|Pierre Gasly
|13
|Carlos Sainz
|14
|Oscar Piastri
|15
|Yuki Tsunoda
|16
|Franco Colapinto
|17
|Oliver Bearman
|18
|Fernando Alonso
|19
|Esteban Ocon
|20
|Gabriel Bortoleto
Quanto ha guadagnato Charles Leclerc alla Ferrari?
Charles Leclerc, che milita in Formula 1 da otto stagioni, ha accumulato guadagni sempre più importanti con la Scuderia di Maranello. Secondo una recente comunicazione di EL CEO, specializzato in economia e finanza, il pilota monegasco percepisce un salario annuo di 34 milioni di dollari per le stagioni 2024 e 2025.
Nel 2023 il suo guadagno ammontava a 19 milioni, mentre nelle stagioni 2021 e 2022 ha incassato 12 milioni di dollari ciascuna. In totale, nel corso della sua carriera in Formula 1, Leclerc ha percepito circa 129 milioni di dollari esclusivamente per il suo ingaggio, cifra che non comprende eventuali bonus o sponsorizzazioni extra. Il pilota ha debuttato in F1 con Sauber nel 2018 e, dal 2019, corre per il team di Maranello con l’obiettivo di contendersi il titolo mondiale piloti.
