F1 Ferrari Oggi: L'ingegnoso TRUCCO di Hamilton; Leclerc e la Ferrari e l'invito allettante per milioni

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 17° novembre 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc e il suo inseparabile compagno Leo hanno affascinato la community su Instagram, apparendo in un post che ha raggiunto ben 697 milioni di follower. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della Formula 1 grazie a duelli memorabili e scontri intensi sulle piste. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è stato accusato di perdersi nell'autocommiserazione mentre la sua stagione di debutto in Ferrari continua a peggiorare. Da quando è arrivato a Maranello in cambio dalla Mercedes, il sette volte campione del mondo non ha ancora conquistato né vittorie né podi, totalizzando appena 148 punti in campionato e trovandosi a ben 242 punti dal leader, Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e Ferrari hanno messo in campo una strategia ingegnosa durante il Gran Premio del Brasile per impedire che un weekend travagliato compromettesse i piani per la chiusura della stagione. LEGGI DI PIÙ

