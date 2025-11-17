Leclerc, la Ferrari e l'invito allettante per milioni

Charles Leclerc e il suo inseparabile compagno Leo hanno affascinato la community su Instagram, apparendo in un post che ha raggiunto ben 697 milioni di follower.

Leclerc vive uno stile di vita invidiabile: dai weekend adrenalinici dei Gran Premi al recente fidanzamento con Alexandra Saint-Mleux, ogni attimo viene sapientemente immortalato dal fotografo e regista Antoine Truchet. La collaborazione fra il pilota, Truchet e persino Instagram ha prodotto una serie di foto e video che hanno raccolto oltre 2,5 milioni di “mi piace”.

Non sorprende, infatti, che Leo, il fedele amico a quattro zampe, si sia affermato come protagonista indiscusso sui social, accompagnando Leclerc nella maggior parte dei weekend di gara.

In una suggestiva immagine, Leclerc e il suo cane si riposano su un balcone con vista sul Mediterraneo, mentre Leo spunta tra le sbarre con una naturalezza che lo trasforma nel cane più a suo agio davanti alle lenti di Instagram.

Leclerc invita i suoi fan a scoprire Monaco

In un’altra fotografia, Leclerc e Leo dirigono lo sguardo verso l’alto accanto a una Ferrari 275 GTB di elegante color verde scuro, lo stesso modello scelto per il matrimonio di suo fratello Lorenzo con Charlotte di Pietro. Successivamente, il pilota ha risalito a bordo della classica Ferrari, condividendo con entusiasmo i suoi sentimenti per Monaco e rievocando i primi ricordi di Formula 1 vissuti crescendo nel principato.

«Vivere a Monaco è qualcosa di davvero speciale per me, non ho mai abitato altrove», ha dichiarato Leclerc. «Ricordo quei giorni in cui, nei giovedì di Gran Premio, il rombo dei motori faceva parte integrante della mia routine scolastica. Ogni ritorno per assistere alle gare mi ricorda quanto il percorso fatto mi abbia forgiato come persona. Ci sono stati momenti in cui sembrava impossibile andare avanti, ma tutto mi ha plasmato e oggi mi regala una gioia immensa constatare come le cose siano evolute».

La serie di post si è conclusa con un’intervista in cui il pilota ha condiviso la scena con Leo, al quale in modo affettuoso ha comandato: «A letto!» «Leo è un piccolo bassotto a pelo lungo», ha proseguito Leclerc. «Guardatelo: è il vero padrone di casa. Il nostro legame è incredibilmente stretto, lui è sempre al nostro fianco, viaggia con noi e ogni giorno ci regala momenti di puro divertimento». Mentre si sistemava sul divano per godersi il panorama esterno, Leo sembrava interpretare il ruolo di un capitano che scruta l’orizzonte dalla prua di una nave. Infine, Leclerc ha concluso: «Ciò che Leo ama di più è ammirare il panorama. Che la giornata sia lieta o travagliata, lui irradia sempre felicità, e questo fa davvero la differenza».

