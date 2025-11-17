Hamilton risponde alla domanda più difficile della sua carriera
Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della Formula 1 grazie a duelli memorabili e scontri intensi sulle piste.
Durante la sua lunga carriera il pilota ha incrociato le traiettorie di campioni come Fernando Alonso, Jenson Button e Nico Rosberg, regalando emozioni senza precedenti agli appassionati.
La storica rivalità con Max Verstappen, culminata in una lotta serrata per il titolo a Abu Dhabi nel 2021, rimane ancora oggi un ricordo indelebile per tutti gli amanti del motorsport.
Dilemmi
Sui social network, a Hamilton sono stati posti diversi dilemmi che hanno acceso il dibattito tra i fan. Quando gli è stato chiesto se dovesse scegliere tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ha optato per il talento argentino, lodandone la tecnica e la visione di gioco.
Inoltre, il pilota considera Ayrton Senna il miglior concorrente di sempre e ha dichiarato che Silverstone è il suo circuito preferito. Alla domanda su chi sia stato il miglior avversario in pista, dopo una breve riflessione, ha ammesso: "È difficile, penso che debba dire Sebastian Vettel".
