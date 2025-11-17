Hamilton risponde alla domanda più difficile della sua carriera

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della Formula 1 grazie a duelli memorabili e scontri intensi sulle piste.

Durante la sua lunga carriera il pilota ha incrociato le traiettorie di campioni come Fernando Alonso, Jenson Button e Nico Rosberg, regalando emozioni senza precedenti agli appassionati.

La storica rivalità con Max Verstappen, culminata in una lotta serrata per il titolo a Abu Dhabi nel 2021, rimane ancora oggi un ricordo indelebile per tutti gli amanti del motorsport.

Dilemmi

Sui social network, a Hamilton sono stati posti diversi dilemmi che hanno acceso il dibattito tra i fan. Quando gli è stato chiesto se dovesse scegliere tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ha optato per il talento argentino, lodandone la tecnica e la visione di gioco.

Inoltre, il pilota considera Ayrton Senna il miglior concorrente di sempre e ha dichiarato che Silverstone è il suo circuito preferito. Alla domanda su chi sia stato il miglior avversario in pista, dopo una breve riflessione, ha ammesso: "È difficile, penso che debba dire Sebastian Vettel".

❓ Favourite Football Player?

🎙️ Lewis Hamilton: “Vini & Neymar.”



❓ Messi or Ronaldo?

🎙️ Ham: “I keep getting asked this question. I like Messi’s skill.”



❓ Greatest driver in history?

🎙️ Ham: “Senna.”



❓ Best driver you ever raced against?

🎙️ Ham: “It’s difficult. I’m going… pic.twitter.com/vAAYyzf3aF — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 13, 2025

