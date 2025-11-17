L'ingegnoso TRUCCO di Hamilton per evitare una penalità FIA

Lewis Hamilton e Ferrari hanno messo in campo una strategia ingegnosa durante il Gran Premio del Brasile per impedire che un weekend travagliato compromettesse i piani per la chiusura della stagione.

Mentre il pilota britannico, a bordo di una Ferrari visibilmente segnata dai tentativi e dall’usura, correva in fondo alla classifica, avrebbe potuto facilmente dirigersi ai box per abbandonare la gara senza ulteriori problemi. Eppure, consapevole delle difficoltà ma determinato a rispettare le indicazioni del team, Hamilton ha deciso di proseguire fino al giro 40 su 71, pur sapendo che non avrebbe guadagnato punti.

La scelta, infatti, è stata motivata dall’esigenza di garantire che Hamilton scontasse la penalità di cinque secondi prima di ritirarsi, evitando così che la sanzione venisse trasferita al prossimo Gran Premio di Las Vegas. Se la penalità non fosse stata scontata in gara, si sarebbe tradotta in una retrocessione di posizioni nella classifica del mese in corso.

Durante il Gran Premio d’Italia, un episodio analogo – una penalità inflitta in Olanda – aveva già comportato una perdita di posizioni proprio nella gara in casa Ferrari, costando al team preziosi punti e mettendo a dura prova le ambizioni di salire sul podio.

Tuttavia, il gruppo tecnico ha lavorato per assicurarsi che simili disavventure non si ripetano a Las Vegas. Hamilton conta su un weekend privo di intoppi nella terza competizione statunitense della stagione, dopo essere stato penalizzato in quattro degli ultimi sei weekend, e spera così di ristabilire un ritmo positivo in vista delle prossime sfide.

La ricerca del podio di Hamilton

È innegabile che questa prima stagione con Ferrari non stia andando esattamente come auspicato dal sette volte campione, anche se restano ancora motivi per cui lottare nelle ultime tre gare. Mai in passato Hamilton aveva concluso una stagione senza riuscire ad arrivare almeno sul podio, e nel 2025 rischia di fare nuovamente un passo falso su questo fronte.

Attualmente, Hamilton è sesto in classifica nel campionato piloti e, nonostante abbia concluso in quarta posizione in quattro occasioni, non è riuscito ancora a contendersi una vittoria in gara. Questo risultato, pur essendo vicino all’ambito podio, rappresenta una barriera che il pilota deve superare per riconquistare la fiducia sia in sé stesso che nei confronti del team.

Liberarsi di questo insuccesso attuale potrebbe non incidere immediatamente sul rendimento della stagione in corso, ma eliminare questo peso prima del 2026 gli darà la spinta necessaria per concentrarsi sull’obiettivo di aggiungere vittorie al suo palmarès nella campagna futura.

La stagione successiva vedrà una completa revisione delle normative vigenti, un importante cambiamento che potrebbe consentire a Ferrari di superare i rivali e mettere Hamilton nella condizione ideale per lottare nuovamente per vittorie in gara, segnando così l’inizio di una nuova era di rinnovata ambizione e competizione.

