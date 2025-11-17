F1 Oggi: Kimi Antonelli rivela un messaggio devastante su Max Verstappen; Dure critiche ad Hamilton della F1

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 17° novembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton è stato accusato di perdersi nell'autocommiserazione mentre la sua stagione di debutto in Ferrari continua a peggiorare. Da quando è arrivato a Maranello in cambio dalla Mercedes, il sette volte campione del mondo non ha ancora conquistato né vittorie né podi, totalizzando appena 148 punti in campionato e trovandosi a ben 242 punti dal leader, Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e Ferrari hanno messo in campo una strategia ingegnosa durante il Gran Premio del Brasile per impedire che un weekend travagliato compromettesse i piani per la chiusura della stagione. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha dichiarato che durante gli ultimi weekend si è registrato un netto cambiamento nella dinamica all’interno del team, condiviso con George Russell. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha mostrato grande tranquillità a São Paulo, riuscendo a tenere sotto controllo persino Max Verstappen e ottenendo così un notevole slancio per la sua carriera. Il pilota, con un'ottima gestione delle gomme morbide nelle fasi finali, ha ben dimostrato il proprio valore in pista, confermando il suo potenziale in un weekend di grande competitività. LEGGI DI PIÙ

