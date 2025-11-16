F1 Oggi: Kimi Antonelli svela il MEGLIO della sua carriera; Il problema di Hamilton rischia di perseguitare
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 16° novembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton si schiera a favore dei giovani talenti della Formula 1, rispondendo alle critiche di alcuni ex piloti ora commentatori, che lui definisce veterani poco brillanti. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha sorpreso il mondo della F1 con il suo passaggio alla Ferrari, segnando una svolta decisiva nel paddock. Tuttavia, questa mossa potrebbe rivelarsi una delle decisioni peggiori della sua carriera. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha trascorso un fine settimana straordinario in Brasile, ottenendo il suo secondo podio stagionale e confermando il motivo per cui viene considerato il futuro della Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha trascorso un weekend spettacolare in Brasile, conquistando il suo secondo podio stagionale e regalando alla Mercedes una notizia molto positiva. LEGGI DI PIÙ
