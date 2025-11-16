Hamilton attacca gli esperti di F1

Lewis Hamilton si schiera a favore dei giovani talenti della Formula 1, rispondendo alle critiche di alcuni ex piloti ora commentatori, che lui definisce veterani poco brillanti.

La stagione 2025 ha spalancato le porte ai nuovi talenti e nomi come Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto stanno vivendo la loro prima esperienza nel massimo campionato dell’automobilismo. Questi giovani non si confrontano solamente con la pressione interna dei team, ma vengono osservati con attenzione anche da tifosi e media, in modo ancora più intenso rispetto agli esordi di figure come Hamilton o Verstappen.

Il sette volte campione del mondo ha mostrato comprensione per lo stress cui sono sottoposti questi esordienti, sottolineando il suo appoggio a piloti come Antonelli e Bearman. "È straordinario vedere il talento emergente farsi strada. Ricordo che, quando sono arrivato nel 2007, facevo parte di quel gruppo di giovani appassionati", ha dichiarato durante il Gran Premio di Brasile. Ha aggiunto che, sebbene l’esperienza sia affascinante, spesso prima del debutto si nutrono idee preconcette su come sarà il percorso, e la realtà raramente corrisponde alle aspettative.

"Non si tratta solo di guidare; sono numerosi gli aspetti e la pressione è immensa, esacerbata dal continuo flusso di domande e dall’impatto dei social media. Tuttavia, credo che tutti abbiano saputo gestire questa sfida in maniera ammirevole", ha proseguito Hamilton.

Hamilton difende il talento giovane della F1

Hamilton non ha esitato a criticare quei vecchi piloti che, una volta ritirati, non esitano a giudicare la nuova generazione. "Ho sempre voluto essere un pilota che, anche dopo il ritiro, continui a sostenere i giovani", ha affermato. "Sentiamo spesso commenti negativi da parte di veterani che, in realtà, non hanno ottenuto grandi risultati nelle loro carriere. Mi rallegra vedere questi giovani mantenere la calma, godersi ogni istante e raggiungere traguardi importanti; sono entusiasta di seguire l’evoluzione delle loro carriere."

Dopo un inizio complicato in Formula 1, Antonelli ha mostrato notevoli miglioramenti, arrivando recentemente al secondo posto al Gran Premio di Brasile, superando persino il compagno di squadra e vincitore della gara, George Russell. Anche Bearman ha offerto prestazioni solide, nonostante alcuni errori tipici di un esordiente nella stagione 2025. Il giovane pilota ha scalato progressivamente la classifica fino all’undicesimo posto, superando persino il compagno Esteban Ocon, tanto da essere addirittura considerato come una possibile scelta per sostituire Hamilton in Ferrari.

