UFFICIALE: Ferrari conferma il NUOVO CONTRATTO nonostante la crisi!

Ferrari ha rinnovato un contratto strategico che rafforza il suo impegno nel campionato motoristico regolamentato dalla FIA.

La Scuderia ha decisamente scelto di prolungare la partecipazione al campionato di resistenza con iper-car fino almeno alla fine del 2029, consolidando così la continuità del progetto e posizionandosi al pari di altri team di alto livello.

L’accordo sottolinea l’importanza di rispettare le normative FIA e conferma l’orientamento verso innovazione e competitività, elementi imprescindibili per eccellere nel panorama internazionale del motorsport.

Antonello Coletta, responsabile delle corse sportive in Ferrari, ha spiegato a Motorsport.com che l’estensione del contratto nasce dall’allineamento strategico del progetto alle regole stabilite dalla FIA.

Inizialmente il programma era stato concepito per coprire il periodo dal 2023 al 2027, seguendo il ciclo regolamentare previsto. Inoltre, la Scuderia si prepara per la stagione 2026 mantenendo inalterata la rosa dei piloti, con l’obiettivo di difendere il titolo e continuare a scrivere pagine importanti nella storia della competizione internazionale.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

