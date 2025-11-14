Il messaggio scioccante di Checo sulla Ferrari

Sergio Pérez ha raccontato gli effetti fisici riscontrati dopo il suo ritorno in Formula 1, in seguito alle prove con lo SF‑23 della Ferrari.

Utilizzando il suo account Instagram, ha condiviso un messaggio che ha messo in chiaro come, nonostante i timori dei più per il suo stato dopo mesi lontano dalle competizioni, il pilota originario di Jalisco stia bene.

Con tono scherzoso ha scritto: "Felice di essere di nuovo in pista. E il mio collo ce l'ha fatta", accompagnando il tutto con un’emoji di sollievo, dopo aver inizialmente espresso preoccupazioni.

Fortunatamente, il messicano ha portato a termine il programma di test senza gravi intoppi, guadagnando così un vantaggio importante rispetto ai rivali in vista della stagione 2026.

Questa performance rassicurante, che conferma il suo recupero fisico e mentale, lascia intuire una stagione ricca di potenzialità e conquiste, capace di sorprendere sia gli appassionati sia gli addetti ai lavori e di rilanciare la fiducia nei confronti del suo ritorno sul circuito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

