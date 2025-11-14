La Ferrari provoca lo STESSO incidente in due LEGGENDE DELLA F1

Sergio Pérez ha replicato, durante il suo test con Cadillac, la mossa già vista di Lewis Hamilton con la SF-23 della Ferrari.

Secondo quanto riportato da Motorsport Italia, il pilota originario di Jalisco ha avuto un incidente durante una prova fondamentale per la preparazione al Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.

Nonostante una pausa di dieci mesi, Checo si è presentato in pista come se non avesse mai smesso di correre, completando il programma previsto senza particolari intoppi, fatta eccezione per una breve uscita fuori pista in un tratto ghiaioso del Tamburello.

Un episodio che richiama alla mente una situazione analoga vissuta dal sette volte campione mondiale nelle prime sessioni con la Scuderia, prima di essere ufficialmente confermato come pilota titolare.

Com'è stato il primo incidente di Lewis Hamilton con la Ferrari?

È stato riportato con urgenza che Lewis Hamilton è stato coinvolto in una collisione con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo stava partecipando con la Scuderia a un test privati ​​a Barcellona, utilizzando la monoposto di Formula 1 del 2023 come parte della preparazione per il nuovo campionato.

Tuttavia, diversi media hanno riferito che il britannico è uscito illeso dall'incidente, sebbene il turno di Charles Leclerc sia stato posticipato.

Hanno confermato che la vettura italiana è stata danneggiata dopo che Lewis ha colpito le barriere. L'incidente sarebbe avvenuto nell'ultima sezione del tracciato, con il pilota che ha perso il controllo della vettura.

Mercoledì mattina Hamilton era alla guida della SF-23 al Circuit de Catalunya, ma qualcosa è andato storto per il britannico alla curva 12 intorno alle 11:00. La Ferrari si è schiantata con il muso contro il muro, riportando danni alla carrozzeria e alle sospensioni.

Quando i meccanici hanno terminato le riparazioni, il sole era già tramontato, il che ha impedito a Charles Leclerc di effettuare ulteriori test mercoledì. Hamilton e Leclerc condividono la SF-23, come previsto dal regolamento TPC (Test delle vetture precedenti).

