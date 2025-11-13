ULTIME NOTIZIE: Annuncio BRUTALE della Ferrari per il GP di Las Vegas!

La Ferrari ha fatto un annuncio spettacolare per il prossimo Gran Premio di Las Vegas con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Il team di Maranello ha annunciato ufficialmente tramite i social media che indosserà una tuta da gara appositamente progettata per la gara nel deserto del Nevada.

Pur mantenendo il tradizionale rosso, presenta una serie di spesse linee rossastre più scure. Sebbene non sia ancora stato confermato, c'è la possibilità che questo design appaia in qualche modo sulla vettura.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

