ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!

Lewis Hamilton starebbe creando divisioni interne alla Ferrari, in un clima politico molto complesso per la Scuderia.

Questo secondo AutoRacer.it, una fonte ben informata in Italia, riguardo ai problemi all'interno del team di Maranello: "Non è un segreto che non tutti gli ingegneri senior siano stati contenti delle parole usate, in particolare da Hamilton, in questa stagione.

"Né è un segreto che una certa parte dello staff tecnico, quella più consolidata, sia contraria a cambiare il proprio approccio in base ai consigli di persone esterne. Alcuni credono fondamentalmente che questi outsider siano molto più sbilanciati verso Hamilton che verso Leclerc."

"Altrimenti, l'inglese avrebbe parlato con toni eccessivamente negativi: dalla macchina, alla sua esperienza definita un incubo, fino alle recenti parole ultracritiche nei confronti della FIA", ha sottolineato.

Correlato: La dura verità dietro gli attacchi a Lewis Hamilton in Ferrari!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato