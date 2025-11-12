close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton in a Ferrari race suit in the Ferrari garage

ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!

ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton in a Ferrari race suit in the Ferrari garage

Lewis Hamilton starebbe creando divisioni interne alla Ferrari, in un clima politico molto complesso per la Scuderia.

Questo secondo AutoRacer.it, una fonte ben informata in Italia, riguardo ai problemi all'interno del team di Maranello: "Non è un segreto che non tutti gli ingegneri senior siano stati contenti delle parole usate, in particolare da Hamilton, in questa stagione.

"Né è un segreto che una certa parte dello staff tecnico, quella più consolidata, sia contraria a cambiare il proprio approccio in base ai consigli di persone esterne. Alcuni credono fondamentalmente che questi outsider siano molto più sbilanciati verso Hamilton che verso Leclerc."

"Altrimenti, l'inglese avrebbe parlato con toni eccessivamente negativi: dalla macchina, alla sua esperienza definita un incubo, fino alle recenti parole ultracritiche nei confronti della FIA", ha sottolineato.

Correlato: La dura verità dietro gli attacchi a Lewis Hamilton in Ferrari!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia

  • 45 minuti fa
ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!
Ferrari

ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!

  • 45 minuti fa
Antonelli RIVELA PROBLEMI con Russell come socio
Mercedes

Antonelli RIVELA PROBLEMI con Russell come socio

  • 1 ora fa
Chi è John Elkann? Il presidente della Ferrari F1 che ha ATTACCATO Hamilton e Leclerc
Ferrari

Chi è John Elkann? Il presidente della Ferrari F1 che ha ATTACCATO Hamilton e Leclerc

  • 2 ore fa
Leclerc e Hamilton rispondono con furia agli attacchi interni alla Ferrari
Ferrari

Leclerc e Hamilton rispondono con furia agli attacchi interni alla Ferrari

  • 3 ore fa
BOOM a Maranello: Checo Pérez avvistato nella sede Ferrari!
Ferrari

BOOM a Maranello: Checo Pérez avvistato nella sede Ferrari!

  • Oggi 14:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play